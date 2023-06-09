Уфа музыкальная: новые релизы «ДДТ», треки Kurt92 и Tveth

В эти выходные слушаем уфимский хип-хоп и считаем дни до выхода следующего сборника ветеранов русского рока.
planeta.ru
«ДДТ» запустили новый проект на краудфандинговой платформе «Планета.ру».
На 2023 год у Юрия Шевчука и членов его команды запланировано несколько релизов, первый из них – «Сборник песен №2».
В альбоме будет 18 композиций, записанных в новом веке – как культовые композиции группы, так и ранее не выходившие на физических носителях синглы «ДДТ».
«В этом году мы подготовили новый сборник песен группы. Мне нравится, что в основу сборника вошли композиции, в большинстве своем записанные нашим нынешним составом музыкантов.
В процессе работы возникла идея поделиться со слушателями помимо альбомных треков, еще и концертными записями последних лет. Также в сборник войдут некоторые синглы "ДДТ", не вошедшие в концептуальные альбомы. В общем, мы постарались собрать песни, которые актуальны и сегодня», – анонсировал будущий релиз Юрий Шевчук.
Сборник можно будет предзаказать в нескольких форматах: две пластинки, два CD или в цифровом виде.
Цифровую версию покупатели получат 29 июня, а на площадках он появится только осенью.
Спустя пару дней после запуска проект уже набрал более 2,5 млн рублей.
16+
Обложка: Neon
vk.com/obrazkobra
Уфимцы Tveth и Obrazkobra объединились, чтобы записать трек «Высота» на биты .moontalk.
Послушать его можно в Yandex Music, «Звуке», Apple Music, iTunes, «VK Музыке», Deeser, MTC Music и Spotify, все ссылки тут.
16+
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