Уфа музыкальная: новые релизы «ДДТ», треки Kurt92 и Tveth

«ДДТ» запустили новый проект на краудфандинговой платформе «Планета.ру».

На 2023 год у Юрия Шевчука и членов его команды запланировано несколько релизов, первый из них – «Сборник песен №2».

В альбоме будет 18 композиций, записанных в новом веке – как культовые композиции группы, так и ранее не выходившие на физических носителях синглы «ДДТ».

«В этом году мы подготовили новый сборник песен группы. Мне нравится, что в основу сборника вошли композиции, в большинстве своем записанные нашим нынешним составом музыкантов.

В процессе работы возникла идея поделиться со слушателями помимо альбомных треков, еще и концертными записями последних лет. Также в сборник войдут некоторые синглы "ДДТ", не вошедшие в концептуальные альбомы. В общем, мы постарались собрать песни, которые актуальны и сегодня», – анонсировал будущий релиз Юрий Шевчук.

Сборник можно будет предзаказать в нескольких форматах: две пластинки, два CD или в цифровом виде.

Цифровую версию покупатели получат 29 июня, а на площадках он появится только осенью.

Спустя пару дней после запуска проект уже набрал более 2,5 млн рублей.

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