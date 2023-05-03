Юрий Шевчук вошел в топ-50 «Рейтинга инфлюенсеров» России

Рейтинг формировался путем опроса на платформе «Ромир». Жители городов с населением больше 100 тыс. человек отвечали на вопросы: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

Как и в прошлогоднем рейтинге, первые три места занимают Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Никита Михалков. С четвертой и пятой позициями произошла ротация: местами поменялись Дмитрий Нагиев (4-й) и Константин Хабенский (5-й). Также в десятку первых вошли Ольга Скабеева (6-я), Павел Воля (7-й), Ксения Собчак (8-я), Юрий Дудь* (9-й) и Владимир Познер (10-й).

В топ-50, поднявшись на четыре позиции, вошел Юрий Шевчук (48 строчка).

На сферу театра и кино приходится 16% рейтинга, столько же – на музыкантов. Оставшаяся незначительная доля занята спортсменами.

«Сегодня в России ядро элиты формируют медийные персоны. Показательно, что в топ-50 нет ни одного ученого и учителя, писателя и художника. Вывод прост: наука должна быть более публичной и активной, а культура – ярче и актуальнее. Общество точно открыто для новых идей и положительных эмоций», – прокомментировал рейтинг доктор социологических наук, профессор МГУ, президент «Ромир» Андрей Милехин.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.