Thomas Mraz рассказал о своем следующем альбоме

«Мы выпустили IP на пять треков перед Хеллоуином, он называется "Алукард", и планируем девятитрековый альбом на весну.

Пока что не могу ничего сказать о названии и гостях, но знаю, что настроение, звучание у релиза будет таким более взрослым. Во-первых, я хочу сильнее отойти от трендового хип-хопа, который любит сейчас молодежь.

Хочу от всего этого отойти и сделать как бы дань уважения старому фанку, року. Это, конечно, будет перемешано с современным хип-хопом, но хочется поискать что-то больше в сторону Андерсона Пака, Бруно Марса, может быть.

Переслушав много раз альбом, я понимаю, что там многое про взросление, про 30-летнего мужчину, который переживает какие-то трудности взаимоотношений и с женщиной своей, и с друзьями, и вообще с самим собой.

Это не так просто – быть человеком, мужчиной, отцом. Хочется быть ребенком. Всем нам хочется, чтобы время остановилось и дало нам побыть теми, кем мы являемся. Мы каждую секунду приближаемся к какому-то столкновению, в этом и есть природа человека, и это чувствуется, ощущается, ты это понимаешь», – сказал Thomas Mraz.