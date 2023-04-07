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Музыка

Уфа музыкальная: новый альбом Jeembo, треки Thomas Mraz, Kurt92 и Misheral

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Саундтрек для ваших выходных на этой неделе будет состоять из хорошего и разного уфимского хип-хопа, трэпа и рока.

vk.com/thomasmraz

Thomas Mraz – Pop MMA

Первый сингл с нового альбома Thomas Mraz называется Pop MMA и посвящен популярному сегодня у молодежи одноименному явлению: к поп-ММА относят не только поединки блогеров и знаменитостей по смешанным правилам, но и кулачные, а также различные фрик-бои, которые транслируются обычно на YouTube.

Как говорит сам артист, трек написан в жанре «экологичный трэп», послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», MTC Music, iTunes и «Звуке» – все ссылки тут. Скоро увидим и клип.

Thomas Mraz рассказал о своем следующем альбоме

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vk.com/hellahillzworld

Jeembo, Tveth и Bato – Horror

Обещанный EP от Jeembo, Tveth и Bato состоит из пяти треков, включая Horror, который вышел синглом на прошлой неделе.

Парни качают под биты Vampirex, Pretty Scream, Moondji и других продюсеров – слушаем на всех площадках.

Mozi Jewelry и Jeembo выпустили совместную ювелирную коллекцию

18+

vk.com/misheral

Misheral – «777»

«Я нищеброд – мне надо бабок»: Misheral отдает дань культовым «Трем топорам» и классическому року в новом треке «777».

Послушать можно в Apple Music, YouTube Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», и iTunes – ссылки тут.

18+

Обложка: Heoh United

Kurt92 – Goodbye Kitty

Kurt92 продолжает работу с артистами объединения United: на этот раз вышел его трек с Dvrst – Goodbye Kitty.

Dvrst – это молодой музыкант из Краснодарского края, который пока что экспериментирует со стилями.

Goodbye Kitty по звучанию и смыслу – бэнгер вполне в духе Kurt92, послушать можно тут.

Kurt92: «Наше непривычное звучание – как глоток свежего воздуха. То, что нужно каждому из нас сейчас»

18+

Люди:
Thomas Mraz, Kurt92

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