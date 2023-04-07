Уфа музыкальная: новый альбом Jeembo, треки Thomas Mraz, Kurt92 и Misheral

Thomas Mraz – Pop MMA

Первый сингл с нового альбома Thomas Mraz называется Pop MMA и посвящен популярному сегодня у молодежи одноименному явлению: к поп-ММА относят не только поединки блогеров и знаменитостей по смешанным правилам, но и кулачные, а также различные фрик-бои, которые транслируются обычно на YouTube.

Как говорит сам артист, трек написан в жанре «экологичный трэп», послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», MTC Music, iTunes и «Звуке» – все ссылки тут. Скоро увидим и клип.

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