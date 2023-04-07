Уфа музыкальная: новый альбом Jeembo, треки Thomas Mraz, Kurt92 и Misheral

Саундтрек для ваших выходных на этой неделе будет состоять из хорошего и разного уфимского хип-хопа, трэпа и рока.
vk.com/thomasmraz
Thomas Mraz – Pop MMA
Первый сингл с нового альбома Thomas Mraz называется Pop MMA и посвящен популярному сегодня у молодежи одноименному явлению: к поп-ММА относят не только поединки блогеров и знаменитостей по смешанным правилам, но и кулачные, а также различные фрик-бои, которые транслируются обычно на YouTube.
Как говорит сам артист, трек написан в жанре «экологичный трэп», послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», MTC Music, iTunes и «Звуке» – все ссылки тут. Скоро увидим и клип.
Thomas Mraz рассказал о своем следующем альбоме
16+
vk.com/hellahillzworld
Jeembo, Tveth и Bato – Horror
Обещанный EP от Jeembo, Tveth и Bato состоит из пяти треков, включая Horror, который вышел синглом на прошлой неделе.
Парни качают под биты Vampirex, Pretty Scream, Moondji и других продюсеров – слушаем на всех площадках.
Mozi Jewelry и Jeembo выпустили совместную ювелирную коллекцию
18+
vk.com/misheral
Misheral – «777»
«Я нищеброд – мне надо бабок»: Misheral отдает дань культовым «Трем топорам» и классическому року в новом треке «777».
Послушать можно в Apple Music, YouTube Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», и iTunes – ссылки тут.
18+
Обложка: Heoh United
Kurt92 – Goodbye Kitty
Kurt92 продолжает работу с артистами объединения United: на этот раз вышел его трек с Dvrst – Goodbye Kitty.
Dvrst – это молодой музыкант из Краснодарского края, который пока что экспериментирует со стилями.
Goodbye Kitty по звучанию и смыслу – бэнгер вполне в духе Kurt92, послушать можно тут.
Kurt92: «Наше непривычное звучание – как глоток свежего воздуха. То, что нужно каждому из нас сейчас»
18+
Комментарии (0)