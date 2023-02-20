Mozi Jewelry и Jeembo выпустили совместную ювелирную коллекцию

Главный поставщик ювелирных украшений на российской рэп-сцене Mozi J посвятил новую коллекцию альбому Jeembo Hella Hillz.
vk.com/jeembxxx
«В этой коллаборации Mozi Jewelry передали всю философию Jeembo. Воплощенная вначале в эскизах художника Shulya, а затем и в самом дизайне украшений: лого Hella Hillz и кастомизированный замок браслета, а вместо камней – рваная текстура металла», – говорится в анонсе коллекции.
В коллекции
1. Подвеска Hella Hillz
в серебре – 6 тыс. рублей;
в золоте – 84 тыс. рублей.
2. Кубинский браслет Hella Hillz
в серебре – 31,8 тыс. рублей;
в золоте – 444 тыс. рублей.
3. Кольцо Hella Hillz Obsidian
в серебре – 8,4 тыс. рублей;
в золоте – 180 тыс. рублей.
4. Кольцо Hella Hillz Basalt
в серебре – 8,4 тыс. рублей;
в золоте – 180 тыс. рублей.
5. Кольцо Hella Hillz Magma
в серебре – 8,4 тыс. рублей;
в золоте – 144 тыс. рублей.
Комментарии (0)