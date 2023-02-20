Mozi Jewelry и Jeembo выпустили совместную ювелирную коллекцию

«В этой коллаборации Mozi Jewelry передали всю философию Jeembo. Воплощенная вначале в эскизах художника Shulya, а затем и в самом дизайне украшений: лого Hella Hillz и кастомизированный замок браслета, а вместо камней – рваная текстура металла», – говорится в анонсе коллекции.