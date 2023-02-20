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Mozi Jewelry и Jeembo выпустили совместную ювелирную коллекцию

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Главный поставщик ювелирных украшений на российской рэп-сцене Mozi J посвятил новую коллекцию альбому Jeembo Hella Hillz.

vk.com/jeembxxx

«В этой коллаборации Mozi Jewelry передали всю философию Jeembo. Воплощенная вначале в эскизах художника Shulya, а затем и в самом дизайне украшений: лого Hella Hillz и кастомизированный замок браслета, а вместо камней – рваная текстура металла», – говорится в анонсе коллекции.

Подвеска Hella Hillz,
Фото: mozij.com

Кубинский браслет Hella Hillz,
Фото: mozij.com

Кольцо Hella Hillz Obsidian,
Фото: mozij.com

Кольцо Hella Hillz Basalt,
Фото: mozij.com

Кольцо Hella Hillz Magma,
Фото: mozij.com

В коллекции 

1. Подвеска Hella Hillz

в серебре – 6 тыс. рублей;

в золоте – 84 тыс. рублей.

2. Кубинский браслет Hella Hillz

в серебре – 31,8 тыс. рублей;

в золоте – 444 тыс. рублей.

3. Кольцо Hella Hillz Obsidian

в серебре – 8,4 тыс. рублей;

в золоте – 180 тыс. рублей.

4. Кольцо Hella Hillz Basalt

в серебре – 8,4 тыс. рублей;

в золоте – 180 тыс. рублей.

5. Кольцо Hella Hillz Magma

в серебре – 8,4 тыс. рублей;

в золоте – 144 тыс. рублей.

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