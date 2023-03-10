Boulevard Depo даст концерт в Уфе

Теперь все стало на свои места: ранее была анонсирована только часть тура до конца марта, но Boulevard Depo заедет и в Уфу.

Концерт пройдет 21 мая в «Тинькофф Холле» (​50-летия Октября, 19).

«Токсик тур» посвящен недавнему релизу Артема «Сертоловский токсик», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, но продержался на вершине только две недели.

О том, как создавался этот альбом, и почему он называется именно так, Boulevard Depo ранее рассказал в подкасте «Космический джэм».

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