Boulevard Depo даст концерт в Уфе

В конце февраля уфимские фанаты рэпера Boulevard Depo удивились, не обнаружив в расписании его «Токсик-тура» родного города артиста.
vk.com/boulevardepo
Теперь все стало на свои места: ранее была анонсирована только часть тура до конца марта, но Boulevard Depo заедет и в Уфу.
Концерт пройдет 21 мая в «Тинькофф Холле» (50-летия Октября, 19).
«Токсик тур» посвящен недавнему релизу Артема «Сертоловский токсик», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, но продержался на вершине только две недели.
О том, как создавался этот альбом, и почему он называется именно так, Boulevard Depo ранее рассказал в подкасте «Космический джэм».
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