Саундтрек Atomic Heart потеснил новый альбом Boulevard Depo в чарте Apple Music

Первую строчку топ-50 альбомного чарта занял саундтрек нашумевшей игры Atomic Heart – Atomic Heart, Vol. 1. Шутер от российской студии сразу после релиза попал в топы наиболее продаваемых игр, несмотря на нынешние настроения в мире и советский сеттинг игры.

«Сертоловский токсик» занял вторую строчку рейтинга, из музыкальных релизов за ним по-прежнему идут Macan – «12» и EP от Каспийского Груза «Осторожно окрашено».

Из уфимцев в рейтинге по-прежнему можно увидеть Morgenshtern* – Last One (22), поднявшийся за неделю на одну позицию.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.