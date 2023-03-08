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Музыка

Саундтрек Atomic Heart потеснил новый альбом Boulevard Depo в чарте Apple Music

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«Сертоловский токсик» от уроженца Уфы Boulevard Depo возглавлял альбомный чарт Apple Music две недели подряд. Беда пришла откуда не ждали.

vk.com/atomicheart_game

Первую строчку топ-50 альбомного чарта занял саундтрек нашумевшей игры Atomic Heart – Atomic Heart, Vol. 1. Шутер от российской студии сразу после релиза попал в топы наиболее продаваемых игр, несмотря на нынешние настроения в мире и советский сеттинг игры.

«Сертоловский токсик» занял вторую строчку рейтинга, из музыкальных релизов за ним по-прежнему идут Macan – «12» и EP от Каспийского Груза «Осторожно окрашено».

Из уфимцев в рейтинге по-прежнему можно увидеть Morgenshtern* – Last One (22), поднявшийся за неделю на одну позицию.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Люди:
Boulevard Depo

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