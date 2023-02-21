Big Baby Tape рассказал о конфликте с Boulevard Depo из-за трека Loot

«Loot. Я приезжаю к Depo, он говорит: "Егор, у меня есть прикольный бит". Ставит его, начинает зачитывать свой куплет на Loot. Я говорю: "Блин, круто, давай я тоже залечу, мне очень нравится".

Он говорит – да, окей. И проходит время, месяц, по-моему, Depo говорит: "Ну что, Егор, где парт твой?" Я ему отвечаю – мол, погоди. Проходят еще две недели, он опять спрашивает, я ему опять отвечаю так же. А потом проходят еще дня два, я ловлю вайб и в какой-то момент пишу текст на Loot. Куплет огонь вообще, я приезжаю, записываю свой парт на фит, слушаю его и думаю – вот здесь я Depo сделал.

Скидываю парт Boulevard Depo, говорю – бро, зацени, мне кажется, я тебя уделал тут. А он отвечает: "Да не, бро, все, я уже сдал трек. Ты протянул". И я обиделся. Несколько раз обращался к нему, мол, давай попробуем, сорян, так получилось. Он говорит – нет, ни в какую.

А дальше – я в один из дней сделал крутой бит, пытаюсь накидывать текст, а он не идет. Что делать? И тут я вспомнил, что есть пара недописанных треков. Я вставляю эту a cappella – и получается Gimme the Loot. Это один из главных треков моей карьеры вообще, то, с чего все началось, и поэтому я благодарен Depo. Если бы он тогда решил отступиться от своих принципов каких-то, то это был бы трек на альбоме у Boulevard Depo.

По факту, цена Gimme the Loot – это отношения с Depo. Представь себе, ты отрезаешь куплет, чтобы проучить дурака, а он берет и делает хит.

А потом мы как-то больше не общались. После этого я встретился с Pharaoh, мы на студии посидели, выложили совместную фотку и все на уши встали – типа, как ты так можешь с Pharaoh видеться, когда у него конфликт с Depo. Помню, как прилетел тогда на концерт Depo в Уфу и мне все высказывали это.

Я отвечал, что это моя жизнь, я выстраиваю свои взаимоотношения с людьми и их конфликты меня вообще не касаются. Видимо, это тоже забило какой-то гвоздь в гроб отношений с Depo. Потом списывались на Новый год, я его поздравил, и он ответил так супер токсично – мол, отношусь я к тебе никак. После этого мы вообще не общались ни разу», – рассказал Big Baby Tape.