«ДДТ» готовят к выпуску новый сборник песен

«Добрый день, друзья! Мы работаем над новым сборником, но на сегодняшний день пока сложно сказать, когда мы сможем его представить. Возможно, это произойдет до конца года, или уже в следующем году», – говорится в сообщении группы на платформе Planeta.ru.

В августе мы писали о том, что прошлый «Сборник песен» от «ДДТ» собрал почти 6,3 млн рублей на краудфандинговой платформе. Краудфандинговая кампания стартовала пятого июля, из-за большого ажиотажа ее пришлось завершить досрочно первого августа, весь винил раскупили сразу.

В начале октября на стриминговых платформах вышел альбом «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2». В него вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть большой работы над новой программой группы «Эволюция».