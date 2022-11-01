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Музыка

«ДДТ» готовят к выпуску новый сборник песен

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Ветераны русского рока «ДДТ» продолжают радовать фанатов своего творчества: еще не отгремел прошлый их альбом, как появилась информация о следующем релизе.

vk.com/ddtclub

«Добрый день, друзья! Мы работаем над новым сборником, но на сегодняшний день пока сложно сказать, когда мы сможем его представить. Возможно, это произойдет до конца года, или уже в следующем году», – говорится в сообщении группы на платформе Planeta.ru.

В августе мы писали о том, что прошлый «Сборник песен» от «ДДТ» собрал почти 6,3 млн рублей на краудфандинговой платформе. Краудфандинговая кампания стартовала пятого июля, из-за большого ажиотажа ее пришлось завершить досрочно первого августа, весь винил раскупили сразу.

В начале октября на стриминговых платформах вышел альбом «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2». В него вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть большой работы над новой программой группы «Эволюция».

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Люди:
Юрий Шевчук

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