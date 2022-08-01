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Музыка

«ДДТ» собрали 6,3 млн рублей на выпуск «Сборника песен» через краудфандинг

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Первый из нескольких запланированных на ближайшее время релизов «ДДТ» – переиздание «Сборника песен» на 2LP и 2CD – уже можно назвать успешным.

Фото: Дмитрий Строц

Краудфандинговая компания на платформе planeta.ru стартовала пятого июля, из-за большого ажиотажа ее пришлось завершить досрочно первого августа.

Всего будет выпущено 500 двойных номерных виниловых пластинок и чуть больше 600 CD, весь винил раскупили по предзаказу за несколько дней.

Всего было собрано 6 284 300 рублей. Сегодня, первого августа, началась рассылка цифровой версии альбом, к первому октября будут готовы диски, к первому декабря – пластинки.

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