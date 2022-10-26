Юрий Шевчук получил одну из самых престижных европейских музыкальных премий Теnсо Awards 2022

Ранее премии Теnсо удостоились такие музыканты и авторы песен, как Ник Кейв, Стинг, Том Уэйтс, Жак Брель, Донован, Джонни Митчелл, Владимир Высоцкий и Булат Окуджава.

Сам Шевчук посетить церемонию вручения в итальянском Сан-Ремо не смог, но записал обращение к жюри, гостям и участникам премии:

«Культура – это фауна и флора доброты и понимания, сопереживания. Музыка не имеет границ, музыка не воюет между собой, музыка дарит любовь».

В начале октября на стриминговых платформах вышел альбом «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2». В него вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть большой работы над новой программой группы «Эволюция».