18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Альбом «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2» вышел на стриминговых платформах

Поделиться:

Вторая часть последнего альбома «ДДТ» наконец-то доступна в сети. Неделю назад состоялся релиз только для участников предзаказа на платформе Planeta.ru.

vk.com/ddtclub

Альбом «Творчество в пустоте – 2» уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», YouTube Music, iTunes Store, Amazon, OK, Beeline Music, Bandcamp, NaviMusic, Deezer и «Звуке», все ссылки тут.

В альбоме 15 песен (считая intro и outro), в том числе «Уфа», посвященная родному городу Юрия Шевчука.

«В альбом вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть нашей большой работы над новой программой "Эволюция". Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет», – говорится в анонсе группы.

На платформе Planeta.ru, можно заказать копию цифровую, на аудиокассете, CD или на виниле с автографом или без. Также там доступны новые постеры.

Сбор на платформе был запущен шестого сентября, на сегодняшний день фанаты раскупили товаров на сумму более семи миллионов рублей. Копия альбома на виниле точно станет дефицитом.

16+

Люди:
Юрий Шевчук

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: