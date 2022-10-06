Альбом «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2» вышел на стриминговых платформах

Альбом «Творчество в пустоте – 2» уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», YouTube Music, iTunes Store, Amazon, OK, Beeline Music, Bandcamp, NaviMusic, Deezer и «Звуке», все ссылки тут.

В альбоме 15 песен (считая intro и outro), в том числе «Уфа», посвященная родному городу Юрия Шевчука.

«В альбом вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть нашей большой работы над новой программой "Эволюция". Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет», – говорится в анонсе группы.

На платформе Planeta.ru, можно заказать копию цифровую, на аудиокассете, CD или на виниле с автографом или без. Также там доступны новые постеры.

Сбор на платформе был запущен шестого сентября, на сегодняшний день фанаты раскупили товаров на сумму более семи миллионов рублей. Копия альбома на виниле точно станет дефицитом.

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