«Сборник песен» «ДДТ» на виниле раскупили по предзаказу, новый альбом группы выйдет осенью

Всего будет выпущено 500 двойных номерных виниловых пластинок, весь тираж уже забронирован и увеличивать его группа не планирует.

«Уважаемые друзья и слушатели группы "ДДТ"!

"Сборник песен" уже издавался на виниле, и было принято решение сделать небольшой дополнительный тираж по многочисленным просьбам слушателей. Сейчас количество винила увеличено уже не будет.

Но хорошая новость состоит в том, что в данный момент идет активная работа как над новым альбомом группы, так и над новым сборником, который будет содержать в себе в том числе эксклюзивные треки, либо ранее не публиковавшиеся, либо в новых аранжировках», – говорится в заявлении группы.

Всего с пятого июля на создание сборника поклонники внесли более 5,3 млн рублей. Сейчас на платформе planeta.ru можно предзаказать цифровую версию сборника (от 500 рублей) или версию на 2 CD (2000-5000 рублей) с автографами и без. Тираж на CD не ограничен.

Также «ДДТ» сообщили о том, что надеются выпустить альбом осень 2022 года, и что это будет отдельный проект.