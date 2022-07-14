18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

«Сборник песен» «ДДТ» на виниле раскупили по предзаказу, новый альбом группы выйдет осенью

Поделиться:

«Сборник песен» на виниле, как и ожидалось, станет дефицитным, но у вас еще есть возможность заполучить сборник на дисках.

planeta.ru

Всего будет выпущено 500 двойных номерных виниловых пластинок, весь тираж уже забронирован и увеличивать его группа не планирует.

«Уважаемые друзья и слушатели группы "ДДТ"!

"Сборник песен" уже издавался на виниле, и было принято решение сделать небольшой дополнительный тираж по многочисленным просьбам слушателей. Сейчас количество винила увеличено уже не будет.

Но хорошая новость состоит в том, что в данный момент идет активная работа как над новым альбомом группы, так и над новым сборником, который будет содержать в себе в том числе эксклюзивные треки, либо ранее не публиковавшиеся, либо в новых аранжировках», – говорится в заявлении группы.

Всего с пятого июля на создание сборника поклонники внесли более 5,3 млн рублей. Сейчас на платформе planeta.ru можно предзаказать цифровую версию сборника (от 500 рублей) или версию на 2 CD (2000-5000 рублей) с автографами и без. Тираж на CD не ограничен.

Также «ДДТ» сообщили о том, что надеются выпустить альбом осень 2022 года, и что это будет отдельный проект.

Юрий Шевчук: «Не хочу уезжать из России, но меня могут выкинуть отсюда»

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: