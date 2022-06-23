Дима Билан не приедет в Уфу – вместо него «Сердце Евразии» возглавит «Дискотека Авария»

«Друзья! По независящим от организаторов Международного фестиваля искусств "Сердце Евразии" причинам меняется хедлайнер гала-концерта. Раннее объявленное выступление Димы Билана отменяется.

Уфимцев и гостей столицы порадует российская группа, ставшая символом музыкальной индустрии 90х - "Дискотека Авария". Вся остальная программа остается в силе. Приносим извинения за доставленные неудобства», – гласит объявление организаторов.

Фестиваль «Сердце Евразии-2022» пройдет 24-26 июня в амфитеатре конгресс-холла «Торатау».

Будут выступать участники шоу «Голос» разных лет, эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии, группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым, Национальный симфонический оркестр, Сергей Трофимов и многие другие артисты. Полную программу фестиваля можно посмотреть тут.