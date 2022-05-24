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Полная запись концерта «ДДТ» в Уфе (ВИДЕО)

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Долгожданный концерт ветеранов российской рок-сцены «ДДТ» в Уфе состоялся 18 мая на сцене «Уфа-Арены». Там с опозданием на год впервые была исполнена новая песня, посвященная этому городу.

Любительская запись концерта опубликована одним из посетителей на YouTube.

Юрий Шевчук исполнил главные хиты группы, а также песню «Уфа», которая должна была прозвучать на концерте в 2021 году, отмененном из-за пандемии.

Вскоре после концерта создатель галереи X-MAX Максим Холодилин опубликовал клип на эту песню, который также снимался в 2021 году в Уфе.

В нынешней концертной программе «ДДТ» это уже вторая новая песня: на концерте в Курске впервые прозвучала «Небо-поле» в исполнении Алены Романовой. Позже вышло и видео к ней. Кроме того, ранее вышел концертный клип на песню «Расстреляли рассветами» в новой аранжировке.

Фото на обложке: Vasily Petrovsky-Kaminskiy

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