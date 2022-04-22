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«ДДТ» выпустили песню и клип «Небо-поле» (ВИДЕО)

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Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» впервые представили массовой аудитории песню «Небо-поле» из новой программы группы.

Поет вокалистка «ДДТ» Алена Романова. Романова – бывшая участница коллектива Zventa Sventana и основательница сольного проекта «Алёna», гран-при конкурса «Голоса России».

Впервые «Небо-поле» прозвучала на концерте в Курске. Свой гонорар за выступление на том концерте Юрий Юлианович передал вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся в Курской области.

Вероятно, эта песня войдет во вторую часть альбома «Творчество в пустоте», которая сейчас в процессе записи и увидит свет в 2022 году. Первая записывалась с февраля по июль 2021 года на студии в Санкт-Петербурге и вышла 28 октября.

Фото на обложке: Дмитрий Строц

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