«ДДТ» выпустили концертный клип «Расстреляли рассветами» (ВИДЕО)

Выпуск нового концертного видео приурочен к 65-летнию лидера группы Юрия Юлиановича Шевчука.
Песня «Расстреляли рассветами» в новой аранжировке вошла в концертную программу «ДДТ» «Эволюция» (2022).
Видео – с концертов, которые прошли в Воронеже, Курске, Орле и Екатеринбурге этой весной.
Ранее «ДДТ» выпустили песню «Небо-поле», которая впервые прозвучала на концерте в Курске. Ее исполнила вокалистка «ДДТ» Алена Романова – бывшая участница коллектива Zventa Sventana и основательница сольного проекта «Алёna», гран-при конкурса «Голоса России».
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