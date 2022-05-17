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Музыка

«ДДТ» выпустили концертный клип «Расстреляли рассветами» (ВИДЕО)

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Выпуск нового концертного видео приурочен к 65-летнию лидера группы Юрия Юлиановича Шевчука.

Песня «Расстреляли рассветами» в новой аранжировке вошла в концертную программу «ДДТ» «Эволюция» (2022).

Видео – с концертов, которые прошли в Воронеже, Курске, Орле и Екатеринбурге этой весной.

Ранее «ДДТ» выпустили песню «Небо-поле», которая впервые прозвучала на концерте в Курске. Ее исполнила вокалистка «ДДТ» Алена Романова – бывшая участница коллектива Zventa Sventana и основательница сольного проекта «Алёna», гран-при конкурса «Голоса России».

Люди:
Юрий Шевчук

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