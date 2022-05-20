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Вышел клип на песню «ДДТ» – «Уфа» (ВИДЕО)

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Создатель галереи X-MAX Максим Холодилин опубликовал в открытом доступе клип на новую песню группы «ДДТ».

Песня «Уфа» впервые прозвучала 18 мая на сцене «Уфа-Арены». Войдет ли эта она во вторую часть альбома «Творчество в пустоте», релиз которой состоится в 2022 году, пока неизвестно.

«Минуточка эксклюзива. Вот и тот самый, снятый год назад, ролик группы "ДДТ" на песню "Уфа", которая впервые была исполнена на концерте в Уфе.

Публикуется с благословения маэстро, на своих ресурсах они это видео пока не публиковали. Большое спасибо всем причастным! Вы, конечно, без особого труда найдете все три кадра, снятые у нас в музее, на крыше – особенно последний...» – подписал Холодилин ролик.

В нынешней концертной программе «ДДТ» это уже вторая новая песня: на концерте в Курске впервые прозвучала «Небо-поле» в исполнении Алены Романовой. Позже вышло и видео к ней.

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