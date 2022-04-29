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Музыка

Вышел фит Kurt92 и Pkhat – Tom Sawyer

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Рэперы Kurt92 и Pkhat возвращаются с очередным бэнгером, чтобы раскачать вас в преддверии длинных выходных.

vk.com/kurt92kurt92

Трек Tom Sawyer уже доступен на «Яндекс.Музыка», Apple Music, Spotify, Deezer и во «ВКонтакте», все ссылки тут.

Pkhat – это уфимский музыкант, участник группы L'Squad, получивший известность еще в начале 2010-х.

Это первая работа Kurt92 в 2022 году. В декабре 2021 года он отметился EP «2017», годом ранее выпустил большой и знаковый для своей карьеры альбом «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок, но настоящим прорывом для него стала совместная работа с американскими хардкорщиками Hollywood Undead – Idol.

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