Вышел фит Kurt92 и Pkhat – Tom Sawyer

Трек Tom Sawyer уже доступен на «Яндекс.Музыка», Apple Music, Spotify, Deezer и во «ВКонтакте», все ссылки тут.

Pkhat – это уфимский музыкант, участник группы L'Squad, получивший известность еще в начале 2010-х.

Это первая работа Kurt92 в 2022 году. В декабре 2021 года он отметился EP «2017», годом ранее выпустил большой и знаковый для своей карьеры альбом «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок, но настоящим прорывом для него стала совместная работа с американскими хардкорщиками Hollywood Undead – Idol.