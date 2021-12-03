Kurt92 выпустил EP «2017»

В новом мини-альбоме Kurt92 возвращается в 2017-й и к тому звучанию, с которого начинал. Словно и не было громкого «Амбассадора Хардкора».
vk.com/kurt92kurt92
EP «2017» уже доступен на VK Music, Apple Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store и YouTube Music, все ссылки тут.
В мини-альбоме пять треков в стиле фонк, в записи каждого из них принял участие продюсер Kanekisound, с которым Kurt92 работал раньше.
Kurt92 – это уфимский трилл-хоп-исполнитель Константин Шац. В прошлом году он отметился альбомом под названием «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок, но настоящим прорывом для него стала совместная работа с американскими хардкорщиками Hollywood Undead – Idol.
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