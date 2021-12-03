Kurt92 выпустил EP «2017»

EP «2017» уже доступен на VK Music, Apple Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store и YouTube Music, все ссылки тут.

В мини-альбоме пять треков в стиле фонк, в записи каждого из них принял участие продюсер Kanekisound, с которым Kurt92 работал раньше.

Kurt92 – это уфимский трилл-хоп-исполнитель Константин Шац. В прошлом году он отметился альбомом под названием «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок, но настоящим прорывом для него стала совместная работа с американскими хардкорщиками Hollywood Undead – Idol.