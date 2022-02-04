Земфира выступит на нескольких фестивалях в 2022 году

«Приветствую!

Я с коротким сообщением – готовлюсь к концертам, пока все нравится. Жду Олимпиаду, полна надежд.

Подтвердила ряд фестивалей этим летом – не хочу преждевременно обнадеживать, но Москва (Лужники, 4 июня) и Испания (Бенидорм, 1 мая) будут точно.

Ну или я не знаю что... И берегите себя, не болейте!» – написала певица в соцсетях.

В августе прошлого года Земфира сообщила о том, что из-за коронавирусных ограничений сорвался фестиваль в Испании, и объявила, что больше не верит в концерты и не хочет их проводить.

В декабре она впервые за долгое время анонсировала сольный концерт, который пройдет 24-26 февраля в Москве, билеты были раскуплены за 3,5 часа.