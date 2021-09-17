Morgenshtern залетел на фит к Slava Marlow

Результатом их совместной работы стал трек «Я не знаю» с подписью в скобках «я больше не пойду на премии», послушать его можно на YouTube-канале Slava Marlow (присутствует ненормативная лексика). Кстати, недавно Slava Marlow появился в качестве гостя на премии GQ – видимо, в последний раз.

Slava Marlow получил известность благодаря работе с Morgenshtern в качестве битмейкера, но сегодня он уже вполне самостоятельный артист, чьи треки занимают верхние строчки чартов.

Morgenshtern в 2021 году выпустил свой самый дорогой клип Dinero – «предпоследнюю серию величайшей эпопеи Million Dollar: Happiness и Business».