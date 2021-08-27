Morgenshtern выпустил свой самый дорогой клип Dinero

Клип можно посмотреть на официальном YouTube-канале артиста (присутствует ненормативная лексика).

По словам артиста, в скором времени выйдет еще один клип на трек из последнего альбома.

«В общем, Dinero – это предпоследняя серия величайшей эпопеи Million Dollar: Happiness и Business. Мы почти подошли к финалу», – сказал Алишер в Instagram, добавив, что это самый дорогой его клип.

Ранее вышли клипы Pablo, Olala, Aristocrat и Nominalo – все они набрали от 14 до 35 млн просмотров на YouTube.