Morgenshtern выпустил свой самый дорогой клип Dinero

Трек Dinero вошел в альбом Million Dollar: Business, который в 2021 году прочно обосновался во всех музыкальных чартах.
Клип можно посмотреть на официальном YouTube-канале артиста (присутствует ненормативная лексика).
По словам артиста, в скором времени выйдет еще один клип на трек из последнего альбома.
«В общем, Dinero – это предпоследняя серия величайшей эпопеи Million Dollar: Happiness и Business. Мы почти подошли к финалу», – сказал Алишер в Instagram, добавив, что это самый дорогой его клип.
Ранее вышли клипы Pablo, Olala, Aristocrat и Nominalo – все они набрали от 14 до 35 млн просмотров на YouTube.
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