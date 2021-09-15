«Сбор закрыт»: семья ребенка с редкой болезнью собрала 168 млн рублей на лечение благодаря Morgenshtern

«Спасибо всем огромное за поддержку, впереди только позитив и радость, я уверена.

В нашей ленте больше нет места для печали, только для безграничной благодарности всем и каждому.

Сбор закрыт! Вы смогли #УспетьСпастиИлью. И сейчас впереди большая работа: оповещение всех о закрытии, общение с фондами, банками, приостановка карт и электронных кошельков, подготовка финального отчета.

В данный момент мы готовим Илюшу к госпитализации в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава. Благодаря фонду "Важные Люди" Илье согласовано проведение консилиума по результатам которого будет принято решение: возможна ли постановки инфузии Zolgensma для Ильи в России.

Все денежные средства будут переведены в благотворительный фонд "Важные Люди" и будут храниться там до момента постановки укола и далее. Фонд будет заниматься вопросом приобретения Zolgensma для Илюши. Стоимость будет зависеть от решения НИИ в России.

Фонд составит с нами дополнительное соглашение, на основании которого собранные сверх необходимой суммы пожертвования, после постановки укола будут сохранены за Илюшей, но будут сосредоточены не на личных счетах, а в фонде, что я думаю, является самым верным решением.

Мы закупим для Илюши жизненно необходимое оборудование и распределим средства между подопечными фонда, сохраняя приоритет для детей Краснодарского края в связи с ужасающей ситуацией по сборам в нашем родном регионе.

Надеюсь, вы поддержите нас в этом решении: спасти не только жизнь Илюши, но и помочь тем, кто в этом нуждается не меньше», – гласит сообщение на странице сбора.