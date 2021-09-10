Kurt92 и TRU47 выпустили фит «Банзай»

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Kurt92 – это уфимский трилл-хоп-исполнитель Константин Шац. В прошлом году он отметился альбомом под названием «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок, но настоящим прорывом для него стала совместная работа с американскими хардкорщиками Hollywood Undead – Idol.

Ранее мы публиковали фрагмент интервью Константина в эфире подкаста «Рикка», где он рассказал о том, как рос в «уфимском гетто» и записывал первые альбомы.