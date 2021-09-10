Kurt92 и TRU47 выпустили фит «Банзай»

Слушаем на этих выходных: Kurt92 в свой день рождения нарушает молчание, чтобы пожелать фанатам долгих лет новым треком.
«Банзай» можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, Deezer, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.
Kurt92 – это уфимский трилл-хоп-исполнитель Константин Шац. В прошлом году он отметился альбомом под названием «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок, но настоящим прорывом для него стала совместная работа с американскими хардкорщиками Hollywood Undead – Idol.
Ранее мы публиковали фрагмент интервью Константина в эфире подкаста «Рикка», где он рассказал о том, как рос в «уфимском гетто» и записывал первые альбомы.
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