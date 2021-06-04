Morgenshtern выпустил клип Olala

Второй клип на трек с нового альбома Morgenshtern вышел на фоне скандалов, связанных с именем артиста, и судебных разбирательств из-за его творчества.
Трек Olala вошел в альбом Morgenshtern Million Dollar: Business, который вышел 28 мая. Клип можно посмотреть на официальном канале артиста (содержит нецензурную лексику).
За первый час клип собрал на YouTube почти 500 тыс. просмотров. Сам альбом в VK Music прослушали уже более 38 млн раз, на прошлой неделе он возглавил альбомный чарт Apple Music.
Лейбл Atlantic Records Russia заплатил Morgenshtern один миллион долларов в качестве аванса за новый альбом, который тот решил разбить на две части: первая – под названием Million Dollar: Happiness – носит по большей части шуточный характер, однако набрала более 49 млн прослушиваний и сейчас входит в топ-3 альбомного чарта Apple Music.
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