«ДДТ» выпустили клип «Борщевик» (видео)

Это второй клип от «ДДТ» в 2021 году: в апреле ветераны российской рок-сцены презентовали сингл «В постели», видео за месяц собрало почти 350 тыс. просмотров на YouTube.

Кроме того, в марте на канале группы вышла запись единственного большого концерта, проведенного в прошлом году – на опен-эйре в Уфимском амфитеатре на День республики.

Как ожидается, в 2021 году Юрий Шевчук даст большой концерт в Уфе: он пройдет на «Уфа-Арене» 12 ноября. При этом группа решила отменить концерт на стадионе в Москве из-за коронавирусных ограничений – он состоится не раньше 2022 года.