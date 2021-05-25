«ДДТ» выпустили клип «Борщевик» (видео)

Песня «Борщевик» была представлена на фестивале «Нашествие» в 2019 году, хотя неочевидный посыл в тексте и видеоряд напоминают скорее что-то из середины 90-х.
Это второй клип от «ДДТ» в 2021 году: в апреле ветераны российской рок-сцены презентовали сингл «В постели», видео за месяц собрало почти 350 тыс. просмотров на YouTube.
Кроме того, в марте на канале группы вышла запись единственного большого концерта, проведенного в прошлом году – на опен-эйре в Уфимском амфитеатре на День республики.
Как ожидается, в 2021 году Юрий Шевчук даст большой концерт в Уфе: он пройдет на «Уфа-Арене» 12 ноября. При этом группа решила отменить концерт на стадионе в Москве из-за коронавирусных ограничений – он состоится не раньше 2022 года.
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