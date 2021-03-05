«ДДТ» выпустили видео с концерта в Уфе

В 2020 году группа «ДДТ» отменила большой юбилейный тур из-за коронавирусных ограничений, но смогла выступить на опен-эйре в Уфимском амфитеатре на День республики.

В тот день, 11 октября, послушать главные хиты ветеранов российской рок-сцены пришли несколько тысяч уфимцев. 23 февраля запись этого концерта показывал телеканал «БСТ».

В 2021 году «ДДТ» напомнили о себе видео с концерта в Екатеринбурге 2013 года: исполненная там песня «Место, где выводит добро организм» оказалась как никогда актуальна в 2021 году ввиду массовых задержаний и жестких разгонов митингов последнего времени.