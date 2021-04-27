«ДДТ» выпустили сингл и клип «В постели»

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Главные роли в клипе исполнили Ксения Шарапова и участник шоу «Танцы» из Челябинской области Илья Дурапов, последний выступил и режиссером. Работа над клипом при участии студии «Шар» велась больше трех месяцев.

Дурапов и раньше работал с «ДДТ»: в роли танцора он принял участие в нескольких концертах, в том числе в Уфе, и снял для группы клип «Любовь не пропала» в 2018 году.