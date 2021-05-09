Группа «ДДТ» даст большой концерт в Уфе

Первоначально планировалось, что сольный концерт «ДДТ» в этом году пройдет а стадионе «Нефтяник». Теперь планируется, что он состоится на «Уфа-Арене» 12 ноября.

В 2020 году «ДДТ» из-за пандемии отменили большой юбилейный концертный тур в честь сорокалетия группы. Единственное их крупное выступление за последнее время прошло в Уфе на День республики 11 октября.

В этом году группа тоже решила отменить концерт на стадионе в Москве из-за коронавирусных ограничений – он состоится не раньше 2022 года.