Pizza и Hensy выложили припев будущего фита

Hensy – этой 27-летний музыкант из Татарстана, известность получил в 2020 году после выпуска песни «Поболело и прошло», клип на которую при скромном бюджете собрал более 58 млн просмотров на YouTube. Также осенью прошлого года Hensy выпустил фит с Клавой Кокой «Костер».

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. В 2020 году Приказчиков презентовал крупный альбом «Основано на нереальных событиях».

О том, как его новый альбом создавался в условиях карантина, Сергей поведал недавно в эфире «Европа Плюс Акустика».