Face даст сольный концерт в Уфе

Тур Ивана начнется с Харькова, Киева и Одессы, в родной город он приедет восьмого октября, концерт пройдет в «Тинькофф Холл». Билеты уже в продаже.

Альбом «Искренний» вышел восьмого апреля, в нем девять треков и ни одного фита, что довольно нетипично для современной рэп-индустрии. Ранее Face говорил, что этот релиз – лучшее из всего, что он когда-либо делал. На сегодняшний день «Искренний» входит в топ-30 альбомного чарта Apple Music.

Это уже третий релиз Face в 2021 году: ранее вышли EP «Жизнь удалась» и «Варвар», а также клип на трек «Ван Дейк» из последнего.