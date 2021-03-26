Face в образе таксиста в новом клипе «Ван Дейк» (видео)

Трек «Ван Дейк» вошел в мини-альбом Face «Варвар», который вышел 19 марта.

В релизе шесть треков, в том числе «Варвар», в честь которого и назван EP. Это второй мини-альбом Face за месяц, первый – «Жизнь удалась» – вышел 26 февраля и состоял из четырех треков. Оба они побывали в топе чарта Apple Music.

Ранее Face говорил о том, что занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.

«Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – писал Иван в Instagram.