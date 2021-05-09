Новый альбом Morgenshtern выйдет в мае

О том, что запись альбома уже завершена, Алишер сообщил еще в середине апреля. Теперь стало известно, что релиз состоится до конца мая, в альбоме будет 13 треков и на них выйдет три клипа.

«Абсолютно новый звук, и не только для России, но и для всего мира, панчи, техника и даже смысл... вот этого всего не будет на новом альбоме», – заявил тогда Morgenshtern в Instagram, призвав подписчиков не слушать его следующий релиз, чтобы ему потом в 2022 году не пришлось опять пытаться побить собственные рекорды.

В 2021 году вышло два невнятных фита Morgenshtern с Yung Trappa и ремикс «Волны», раскритикованные фанатами, но недавно он отметился фитом с Imanbek и Fetty Wap – Leck, который звучал уже намного интереснее.