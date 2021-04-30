Morgenshtern, Imanbek и Fetty Wap выпустили фит Leck

Трек Leck уже доступен на всех площадках от Apple Music до Shazam и Facebook, все ссылки тут.

Fetty Wap – это 29-летний рэпер из Нью-Джерси, получивший известность в 2015 году после выпуска сингла Trap Queen. Сегодня карьера американца далека от пика: последние его клипы едва набирали миллион просмотров на YouTube. Как и Morgenshtern, Fetty Wap подписан на лейбл Atlantic Records.

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, он же Imanbek – один из наиболее известных сегодня музыкальных продюсеров. После выпуска невероятно успешного ремикса на трек Roses от Saint Jhn в 2019 году Imanbek сотрудничал с Ашером, Тревором Дэниелом, Gunna и многими известными диджеями.