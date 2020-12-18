Трио «Лауд»: планы на 2021 год – альбом и клип

Рамиль Абдеев: «На следующий год у нас уже готов альбом, остались какие-то мелкие детали. Доработаем некоторые треки и будем выпускать».

Виталий Александров: «Название еще не придумали, оно тоже в процессе. Мы долго и хорошо перемалываем этот момент. Будет клип на этот альбом, как минимум один, и он уже отснят, там все серьезно, все круто.

Будет прям заморочено. Работали два режиссера, большая команда, ребята очень постарались, мы нанимали актеров, потом делали озвучку отдельно, как в кино и сериалах».

Сергей Куликов: «Хотели снять клип, а получилось кино. Но мы довольны. Альбом, в принципе, будет электронный, более лирический, наверное, чем наши прошлые работы, но в то же время очень танцевальный, такой коктейль жанров, как всегда, от нас».