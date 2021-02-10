«Лауд» – о Morgenshtern, Face и митингах

Музыканты уфимского трио «Лауд» – Виталий Александров, Сергей Куликов и Рамиль Абдеев – в интервью Buro 24/7 ответили на вопросы о грядущем альбоме, о протестах последнего времени в России и своих именитых земляках.
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Как создавалась пластинка? Чем вдохновлялись?
Виталий Александров: «Всем, что происходило вокруг, — это и последнее путешествие перед локдауном, и сам локдаун. Выбора особо не было, так как мир встал на паузу».
Сергей Куликов: «Вообще была проделана большая работа: альбом мы писали почти год — с января по ноябрь 2020 года. Могли его и раньше выложить, но решили перенести релиз на февраль».
Виталий Александров: «Не хотелось оставаться в 2020 году и ассоциироваться с ним. Хотелось забыть и начать все по новой».
Рамиль Абдеев: «Плюс за это время мы успели записать еще один трек — "Беги". Буквально перед Новым годом закончили, дней за пять».
В «Красном закате» стал очевиден больший акцент на слова, чем на бит и вайб. Почему?
Рамиль Абдеев: «Мы растем и меняемся, а вместе с тем и наша музыка. Может, однажды вернемся к старому звучанию, но на данный момент «Красный закат» — это то, что максимально отражает нас и нашего слушателя».
Виталий Александров: «В нашем творчестве все идет изнутри, как есть — и если мы пришли к такому звучанию, значит, именно так мы ощущаем себя в данный период времени».
Как вы провели локдаун?
Виталий Александров: «Первую половину — как и все: сидели, тупили и, конечно же, работали над альбомом. Летом более или менее пришли в себя, уехали в Уфу, чтобы очистить голову от лишних мыслей и перезагрузится».
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instagram.com/talyfromloud
Этот год в России начался с весьма острых событий. Следите ли вы за политической повесткой в стране?
Рамиль Абдеев: «Конечно, следим за всем этим и надеемся на лучшее».
Сергей Куликов: «Нам часто приходят заявки на всякие политические выступления в день митингов, но мы, конечно же, отказываемся. Люди должны иметь возможность свободного выбора, а не плясать под чью-то дудку. На митинги ходили».
Не думали о возможной политизации вашего творчества? Face фактически стал новым голосом протеста.
Виталий Александров: «Ни в коем случае не хотим обидеть Face, но звучит такое творчество крайне наигранно. А что насчет нас, возможно, однажды мы придем к этому, а возможно, и нет — главное, чтобы желание было искренним и шло изнутри».
Сергей Куликов: «У нас уже есть музыка, в которой мы пытаемся донести до людей что-то. Например, мини-альбом "Русский стандарт" или тот же трек "Беги" с предстоящего релиза».
Рамиль Абдеев: «Сейчас многие артисты переобуваются в оппозиционеров лишь потому, что это модно — нам же хочется все делать искренне, а не ради хайпа».
Виталий Александров: «Если будем переживать такие периоды, то вы услышите об этом».
Сергей Куликов: «Или увидите».
Кстати, что думаете о Morgenshtern? О его творчестве? О нем как о персонаже?
Рамиль Абдеев: «Да что тут говорить. О нем и так все все знают».
Сергей Куликов: «Какой-то ненависти прям нет. Мы относимся к нему абсолютно нейтрально, но фит бы с ним записать, наверное, не хотели. Скажем так, если будешь слушать Morgenshtern, не будешь особенным».
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