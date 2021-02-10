«Лауд» – о Morgenshtern, Face и митингах

Как создавалась пластинка? Чем вдохновлялись?

Виталий Александров: «Всем, что происходило вокруг, — это и последнее путешествие перед локдауном, и сам локдаун. Выбора особо не было, так как мир встал на паузу».

Сергей Куликов: «Вообще была проделана большая работа: альбом мы писали почти год — с января по ноябрь 2020 года. Могли его и раньше выложить, но решили перенести релиз на февраль».

Виталий Александров: «Не хотелось оставаться в 2020 году и ассоциироваться с ним. Хотелось забыть и начать все по новой».

Рамиль Абдеев: «Плюс за это время мы успели записать еще один трек — "Беги". Буквально перед Новым годом закончили, дней за пять».