«ДДТ» выпустили live-версию песни «Вокзал» (видео)

Эта песня вошла в 22-й (и, возможно, последний) альбом группы «Галя ходи», вышедший в 2018 году и положительно принятый большинством музыкальных критиков.

В «Галя ходи» музыканты пытались нащупать новый звук и много экспериментировали, что понравилось не всем фанатам творчества Юрия Шевчука, но, по сути, этот альбом был и остался единственным значимым событием в мире русского рока за последние годы.

В ТВ-версию «Квартирника» вошла песня «2020», которая в прошлом году стала хитом: клип возглавил тренды YouTube и набрал 1,9 миллиона просмотров.