«ДДТ» исполнили «2020» на «Новогоднем квартирнике НТВ у Маргулиса»

Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» проводили юбилейный 2020-й год живым исполнением своей новой песни.
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«ДДТ» выступили с песней «2020», которая в прошлом году стала хитом: клип возглавил тренды YouTube и набрал 1,8 миллиона просмотров.
Также они вернулись на сцену практически в завершение концерта с короткой зарисовкой «Здравствуй, новый день!» Посмотреть полную запись трансляции можно на Youtube-канале «НТВ».
Помимо «ДДТ», на вечере пели также Noize MC, The Hatters, Александр Розенбаум, Luna и многие другие артисты.
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