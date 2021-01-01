«ДДТ» исполнили «2020» на «Новогоднем квартирнике НТВ у Маргулиса»

«ДДТ» выступили с песней «2020», которая в прошлом году стала хитом: клип возглавил тренды YouTube и набрал 1,8 миллиона просмотров.

Также они вернулись на сцену практически в завершение концерта с короткой зарисовкой «Здравствуй, новый день!» Посмотреть полную запись трансляции можно на Youtube-канале «НТВ».

Помимо «ДДТ», на вечере пели также Noize MC, The Hatters, Александр Розенбаум, Luna и многие другие артисты.