Песня «ДДТ» – «2020» теперь доступна на цифровых площадках

Песню «2020» можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, iTunes, Spotify, YouTube Music, Deezer, Yandex Music, OK, NaviMusic, Bandcamp, Beeline Music и Amazon, все ссылки тут.

Сразу после публикации она поднялась на 23-ю строчку чарта BandLink. Клип «2020» вышел третьего декабря и долгое время держался на первом месте на вкладке «В тренде» YouTube, сейчас у него почти 957 тысяч просмотров.

Первоначально песню хотели назвать «Лето», однако, так как ее текст точно описывает весь уходящий год, «2020» ей подходит больше. Она рассказывает о непростых временах, о внезапно свалившихся на голову пандемии, самоизоляции и неопределенности.