Новогодний плейлист от Thomas Mraz

«Запаковал свое новогоднее настроение в 20 треков от – i61 до Фрэнка Синатры. В нем я постарался сформировать вайб, который поможет вам подвести итоги, выбрать подарки, нарядить елку и настроиться на новый, по-настоящему классный год, который нам всем так нужен», – написал Thomas Mraz в соцсетях.

Помимо объединения DopeClvb и уфимца i61, из российских исполнителей в плейлисте можно встретить группу «Мегаполис», Slava Marlow, представителя новой волны рэпа Mayot, а также Markul и «Хаски», ну а танцевальное настроение задает ремикс песни Saint Jhn – Roses от казахстанского диджея Imanbek, который в этом году порвал все чарты.

Ранее мы писали о том, что 29 апреля 2021 года Thomas Mraz даст большой концерт в Уфе в рамках тура, посвященного новому альбому V, о котором пока ничего не известно.