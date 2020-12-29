Thomas Mraz даст концерт в Уфе

29 апреля 2021 года Thomas Mraz даст большой концерт в Уфе в рамках тура, посвященного новому альбому V, о котором пока ничего не известно.

«V – значит Victory, Победа. Это альбом про ее радости и превратности, цену победы над жизненными преградами и над самим собой. Все карты будем раскрывать постепенно после нового года. А пока ищите свой город в расписании тура и готовьтесь раскачивать 2021-ый», – анонсировал Алмас грядущие тур и альбом.

Помимо крупных российских городов, в туре запланированы также концерты в Минске и Киеве. Билеты уже доступны на сайте музыканта.