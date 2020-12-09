i61 выпустил клип «Swaga века»

Психоделический клип на психоделический трек от одного из основателей Dopeclvbworld и по совместительству экспериментатора от мира хип-хопа i61.
Этот трек вошел в альбом Angelwave, релиз которого состоялся в ноябре 2020 года, послушать его целиком можно тут.
В этот альбом вошли также фиты с такими музыкантами, как Boulevard Depo, Cream Soda, Pussy Riot и Saluki.
i61 – это 26-летний уфимский рэпер Федор Приходов, его первые треки были записаны еще в 2007 году, а в 2008 он начал выступать вместе с Boulevard Depo, далее вместе с Basic Boy и Glebasta Spal образовал объединение Dopeclvbworld. Наряду с Thomas Mraz упоминался в рейтингах наиболее перспективных молодых российских рэперов.
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