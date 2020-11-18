В Башкортостане изменят Конституцию

На официальном портале правовой информации появился указ Радия Хабирова об образовании комиссии по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию республики.
В течение полугода комиссия разработает поправки в Конституцию Башкортостана, которые приведут ее в соответствие с обновленной Конституцией РФ.
В комиссию вошли председатель Госсобрания Константин Толкачев, председатель Конституционного суда Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин и другие высокопоставленные лица.
Летом 2020 года в России прошло голосование о внесении поправок в Конституцию. Среди основных поправок – обнуление президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему потенциально оставаться на президентском посту до 2036 года.
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