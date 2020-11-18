В Башкортостане изменят Конституцию

В течение полугода комиссия разработает поправки в Конституцию Башкортостана, которые приведут ее в соответствие с обновленной Конституцией РФ.

В комиссию вошли председатель Госсобрания Константин Толкачев, председатель Конституционного суда Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин и другие высокопоставленные лица.

Летом 2020 года в России прошло голосование о внесении поправок в Конституцию. Среди основных поправок – обнуление президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему потенциально оставаться на президентском посту до 2036 года.