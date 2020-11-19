Вышел клип на песню Musume «Привычка» (видео)

Уфимский дуэт Musume выпустил обещанный ранее клип «Привычка». Сама песня появилась на всех платформах 13 ноября. Посмотрите прямо сейчас!
Этот трек войдет в альбом «Мусумэ», который выйдет 27 ноября, предзаказ уже доступен на Apple Music и iTunes. Как ожидается, после релиза альбома дуэт отправится в концертный тур по стране, когда будет возможность.
Участники дуэта Musume – отец и дочь, они получили известность после яркого выступления на шоу «Песни» на ТНТ, где исполнили песню собственного сочинения The Woken Flame.
Тексты песен пишет Адель, а ее отец – уфимский диджей Руслан Север – занимается созданием музыки. Над клипом работал Алексей Беляев, который недавно снял для Misheral клип на трек «Девочки в панельке».
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