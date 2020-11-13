Дуэт Musume выпустил песню «Привычка»

Уфимский дуэт Musume продолжает радовать любителей поп-музыки летним звучанием даже в промозглом ноябре.
Песню «Привычка» можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, iTunes, Spotify, YouTube Music, Deezer и Yandex Music, все ссылки тут.
Этот трек войдет в альбом «Мусумэ», который выйдет 27 ноября, предзаказ будет доступен на Apple Music. До релиза альбома дуэт выпустит новый клип, а после – отправится в концертный тур по стране, когда будет возможность.
Участники дуэта Musume – отец и дочь, они получили известность после яркого выступления на шоу «Песни» на ТНТ, где исполнили песню собственного сочинения The Woken Flame.
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