Morgenshtern обновил гардероб на 2,3 миллиона рублей

Покупками артист похвастался в Instagram: 2,300,000 рублей – в такую сумму Morgenshtern обошлись два десятка единиц одежды и более десяти пар обуви. Рекорд даже по его меркам.

В начале 2020 года Алишер рассказывал о своих самых дорогих вещах и обуви – стоимость некоторых экземпляров там превышала 240 тысяч рублей. Вероятно, теперь пьедестал в его гардеробе полностью обновится.

В последнее время Morgenshtern отошел от музыки и переключился на ресторанный бизнес. Однако у него в запасе еще остался невыпущенный фит с Lil Pump, о чем он рассказал недавно в шоу Дудя.