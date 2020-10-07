Юбилейный тур «ДДТ» в 2020 году сорвался из-за пандемии, однако уфимцы смогут услышать любимые песни в живом исполнении на городском празднике.
Юрий Шевчук, Thomas Mraz и Lumen выступят на концерте в Уфе
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instagram.com/ddt_band
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на Минкульт Башкортостана, большой концерт ко Дню Республики состоится 11 октября на территории Уфимского амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».
Помимо «ДДТ», на сцене выступят также рэпер Thomas Mraz, рок-группа Lumen, Элвин Грей и шоу-проект Zainetdin. Программа начнется в 18.00.
11 октября в городе будут отмечать сразу четыре праздника: День России, День республики, День рождения Салавата Юлаева и 446-я годовщина основания крепости Уфа. О расписании праздничных мероприятий и салютов в этот день мы писали ранее.
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