Юрий Шевчук, Thomas Mraz и Lumen выступят на концерте в Уфе

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на Минкульт Башкортостана, большой концерт ко Дню Республики состоится 11 октября на территории Уфимского амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».

Помимо «ДДТ», на сцене выступят также рэпер Thomas Mraz, рок-группа Lumen, Элвин Грей и шоу-проект Zainetdin. Программа начнется в 18.00.

11 октября в городе будут отмечать сразу четыре праздника: День России, День республики, День рождения Салавата Юлаева и 446-я годовщина основания крепости Уфа. О расписании праздничных мероприятий и салютов в этот день мы писали ранее.