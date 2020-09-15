Классика на новый лад: хит 18-летней давности в исполнении уфимского рэпера Алмаса Гатауллина идеально впишется в меланхоличное настроение пасмурного сентября.
В новом треке Thomas Mraz – отсылка к хиту Филиппа Киркорова
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instagram.com/thomasmr4z
Новый трек получил название «Не знал», он доступен эксклюзивно на Spotify, послушать можно тут.
Что любопытно, в припеве Алмас поет: «Я и не знал, что любовь может быть жестока, а сердце – таким одиноким. А я и не знал» – слова из песни Филиппа Киркорова «Жестокая Любовь» 2002 года выпуска.
В 2020 году Thomas Mraz покинул лейбл Booking Machine и с тех пор просто поражает своей творческой активностью. Только за последние месяцы вышли его треки «Коротка» (совместно с Basic Boy), «Собран и заряжен» (совместно с Joseph) и «Низкий заряд» (совместно с Musume), клип «Снэйклорд» и новая версия песни Neon CLouds (совместно с The Ghosts).
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