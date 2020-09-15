В новом треке Thomas Mraz – отсылка к хиту Филиппа Киркорова

Новый трек получил название «Не знал», он доступен эксклюзивно на Spotify, послушать можно тут.

Что любопытно, в припеве Алмас поет: «Я и не знал, что любовь может быть жестока, а сердце – таким одиноким. А я и не знал» – слова из песни Филиппа Киркорова «Жестокая Любовь» 2002 года выпуска.

В 2020 году Thomas Mraz покинул лейбл Booking Machine и с тех пор просто поражает своей творческой активностью. Только за последние месяцы вышли его треки «Коротка» (совместно с Basic Boy), «Собран и заряжен» (совместно с Joseph) и «Низкий заряд» (совместно с Musume), клип «Снэйклорд» и новая версия песни Neon CLouds (совместно с The Ghosts).