В Уфе прогремят сразу два салюта

В этот день пройдут мероприятия, которые ранее были перенесены из-за пандемии. Главный праздничный концерт начнется в 18.00 на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром.

«Перед горожанами выступят творческие коллективы города и известные артисты нашей республики. Республиканская праздничная программа состоится на территории амфитеатра Конгресс-холла "Торатау". На сцене для жителей и гостей столицы будут выступать прославленные коллективы республики и российские звезды», – гласит описание на сайте мэрии.

Завершится концертная программа в 23.00 большим праздничным салютом, второй салют прогремит в небе над парком «Первомайский».

Также мероприятия пройдут в парках «Демский», «Волна», «Кашкадан» и имени Якутова, на площади имени Орджоникидзе, на Набережные реки Белой в амфитеатре.